Фьюри объяснил, почему Уайлдер не нокаутировал его: «Размер имеет значение»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что выстоял в боях против из-за преимущества в габаритах.

«Я считаю, что мои вес и размеры во многом повлияли на то, что он не смог меня нокаутировать.

Он попадал по парням весом немногим больше 100 кг, и всех их прибивало к полу. Но я – парень ростом 207 см и весом 125 кг. Размер имеет значение», – сказал Фьюри.

Фьюри – о Уайлдере: «Самый грозный соперник. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду»