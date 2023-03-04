Фьюри объяснил, почему Уайлдер не нокаутировал его: «Размер имеет значение»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что выстоял в боях против Деонтея Уайлдера из-за преимущества в габаритах.

«Я считаю, что мои вес и размеры во многом повлияли на то, что он не смог меня нокаутировать.

Он попадал по парням весом немногим больше 100 кг, и всех их прибивало к полу. Но я – парень ростом 207 см и весом 125 кг. Размер имеет значение», – сказал Фьюри.

Фьюри – о Уайлдере: «Самый грозный соперник. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду»

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1 комментарий

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АРХАТ
В 1 бою если судья не затягивал счёт Уайлдер выиграл бы нокаутом
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