Фьюри – о Уайлдере: «Самый грозный соперник. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду»

Теги первый тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал Деонтея Уайлдера своим самым тяжелым соперником в карьере.

Фьюри и Уайлдер дрались трижды: первый раз бой завершился вничью, следующие два раза техническим нокаутом побеждал Тайсон.

«Самым грозным соперником для меня был Деонтей Уайлдер. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду. Он нокаутировал всех в дивизионе, с кем дрался, кроме меня», – сказал Фьюри.

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8 комментариев

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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Kanan Jarrus
какое же дно бокс если там лучшие такие вот фьюри и уайлдеры
Согласен. Любая деятельность, на которую физически и когнитивно не способны шамильки с магомедками - дно, не достойное внимания.
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0
+2
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Ермолов генерал
Ответ Kanan Jarrus
какое же дно бокс если там лучшие такие вот фьюри и уайлдеры
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lexx_sharingan
Он и тебя нокаутировал, но ты подключал свою вторую личность и вставал!
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Егор Крид58
Ответ Ват-сон
в целом да, но ошибка рефери подарила миру бокса один из самых невероятных камбэков в истории... ну и Уайлдер тоже того... добивать надо было своей размахайкой, не смог
согласен, особенно 3 бой был шикарный
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Ват-сон
Ответ Егор Крид58
считаю в первом бою Уайлдер выиграл, не помню сколько там секунд прошло, когда Тайсон не мог встать а рефери не мог нормально досчитать до 10
в целом да, но ошибка рефери подарила миру бокса один из самых невероятных камбэков в истории... ну и Уайлдер тоже того... добивать надо было своей размахайкой, не смог
+2
0
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Егор Крид58
Ответ Montreal
Тему Тайсон говорит !! Но все три раза ты мастерски все сделал
считаю в первом бою Уайлдер выиграл, не помню сколько там секунд прошло, когда Тайсон не мог встать а рефери не мог нормально досчитать до 10
+6
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Montreal
Тему Тайсон говорит !! Но все три раза ты мастерски все сделал
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-2
+5
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Kanan Jarrus
какое же дно бокс если там лучшие такие вот фьюри и уайлдеры
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