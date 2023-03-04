Фьюри – о Уайлдере: «Самый грозный соперник. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал Деонтея Уайлдера своим самым тяжелым соперником в карьере.

Фьюри и Уайлдер дрались трижды: первый раз бой завершился вничью, следующие два раза техническим нокаутом побеждал Тайсон.

«Самым грозным соперником для меня был . Все три раза я мог рухнуть в любую секунду. Он нокаутировал всех в дивизионе, с кем дрался, кроме меня», – сказал Фьюри.

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