Фьюри – о Уайлдере: «Самый грозный соперник. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал Деонтея Уайлдера своим самым тяжелым соперником в карьере.
Фьюри и Уайлдер дрались трижды: первый раз бой завершился вничью, следующие два раза техническим нокаутом побеждал Тайсон.
«Самым грозным соперником для меня был Деонтей Уайлдер. Все три раза я мог рухнуть в любую секунду. Он нокаутировал всех в дивизионе, с кем дрался, кроме меня», – сказал Фьюри.
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