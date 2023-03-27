Уайт – о введении Серроне в зал славы: «Он многое значит для UFC»

Теги UFC Дана Уайт MMA Дональд Серроне Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал введение Дональда Серроне в зал славы промоушена.

«Мы любим «Ковбоя». Посмотрите, что он сделал для WEC и UFC. Он многое значит для нашей организации и спорта в целом. Он прекрасный человек.

Мы привезли его семью на церемонию, он об этом не знал. Мы пригласили его бабушку, но из-за проблем со здоровьем она не смогла приехать. Мы любим Дональда и очень за него рады», – сказал Уайт.

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4 комментария

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Gitanes
Ответ Elisey Goo
Заслуженно, но я как раз недолюбливаю этого ветерана. Как-то ранним утром я поставил 10к на то что Конор не накаутирает его в первом раунде. Да, именно так и было. С тех пор стыдно за эту ставку, я был в погоне за выигрышной суммой в 500р, с полусонными глазами. Сам виноват. Серроне заслужено в числе легенд. Он как минимум крут!
У меня как раз таки тоже после этого боя к этому бойцу (не к человеку) антипатия, до этого как-то нейтрально его воспринимал, говном не был, но и до вершин особых не добрался. Но так бездарно провести бой против Конора это надо было умудриться. После этого не могу его воспринимать больше как околотопа какого-то, мешковатый боец очевидно. Всем главным топам слил. В зал славы внесли тупо из-за рекорда по количеству боев.
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Zagaman86
Ответ Elisey Goo
Заслуженно, но я как раз недолюбливаю этого ветерана. Как-то ранним утром я поставил 10к на то что Конор не накаутирает его в первом раунде. Да, именно так и было. С тех пор стыдно за эту ставку, я был в погоне за выигрышной суммой в 500р, с полусонными глазами. Сам виноват. Серроне заслужено в числе легенд. Он как минимум крут!
Печальная история ))
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Kanonir152
Ответ Elisey Goo
Заслуженно, но я как раз недолюбливаю этого ветерана. Как-то ранним утром я поставил 10к на то что Конор не накаутирает его в первом раунде. Да, именно так и было. С тех пор стыдно за эту ставку, я был в погоне за выигрышной суммой в 500р, с полусонными глазами. Сам виноват. Серроне заслужено в числе легенд. Он как минимум крут!
А недолюбливаете за что?
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Elisey Goo
Заслуженно, но я как раз недолюбливаю этого ветерана. Как-то ранним утром я поставил 10к на то что Конор не накаутирает его в первом раунде. Да, именно так и было. С тех пор стыдно за эту ставку, я был в погоне за выигрышной суммой в 500р, с полусонными глазами. Сам виноват.
Серроне заслужено в числе легенд. Он как минимум крут!
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