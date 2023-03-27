Уайт – о введении Серроне в зал славы: «Он многое значит для UFC»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал введение Дональда Серроне в зал славы промоушена.
«Мы любим «Ковбоя». Посмотрите, что он сделал для WEC и UFC. Он многое значит для нашей организации и спорта в целом. Он прекрасный человек.
Мы привезли его семью на церемонию, он об этом не знал. Мы пригласили его бабушку, но из-за проблем со здоровьем она не смогла приехать. Мы любим Дональда и очень за него рады», – сказал Уайт.
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Серроне заслужено в числе легенд. Он как минимум крут!