Официально: Немков и Ромеро возглавят Bellator 297

В ночь на 17 июня состоится турнир 297.

В главном событии вечера пройдет титульный бой в полутяжелом весе между и .

В соглавном поединке Патрисио Фрейре встретится с Серхио Петтисом.

В последний раз Немков дрался в ноябре-2022, когда победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро идет на серии из двух побед. Турнир пройдет в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Вадим Немков: «Единственное, на что мы рассчитывали – лаки-панч от Федора. Но произошло то, что произошло»

Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»