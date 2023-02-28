Хасан Магомедшарипов: «Не вижу сильных парней в полулегком весе Bellator. Побью любого и через пару лет стану чемпионом»

Теги полулегкий вес MMA Bellator Патрисио Фрейре Хасан Магомедшарипов Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

Российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов рассказал о перспективах в промоушене.

«Не вижу сильных ребят в полулегком весе. Да, Эй Джей Макки, Патрисио Фрейре и еще пара ребят очень сильные. Другие тоже сильны, но не фантастические.

Чувствую, что могу побить любого без проблем – Макки, Фрейре, но мне нужно немного времени. Пару лет я останусь в Bellator и стану чемпионом.

Соперник не имеет значения – борец, ударник, грэпплер. Просто дай мне бой, брат, и я добьюсь финиша», – сказал Магомедшарипов.

25 февраля Хасан нокаутировал в первом раунде Рафаэля Хадсона на Bellator 291.

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