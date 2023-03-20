Гаджиев – о Минееве: «Он находится в тревожном месте. Ситуация может измениться в любой момент»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о делах Владимира Минеева, который отправился на Донбасс в качестве добровольца.

«Знаю, что он был на стрельбах, но это, как я понял, были учебные стрельбы. Как я понимаю ситуацию сейчас, он в тревожном месте находится, в достаточно мобилизованном состоянии.

В любой момент ситуация там может измениться. Это наш с ним последний на данный момент разговор. Но парень отдает себе отчет в том, что он делает», – сказал Гаджиев.

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7 комментариев

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Rollan Qerey
Ответ Snag
"Человек с наполеоновским комплексом." - это, надо полагать, подпись под постом?)))
Полагать ты можешь что твоей душе угодно. Но,в данный момент времени русские едут назад грузом "200" и"300". .
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Kalahun
Ответ sanek maloi
До 15 лет сейчас статья родные, не пишите про Вовку, осторожнее будьте друзья, вас могут даже ВПН не спасти.
на митинги тоже не ходите, и не критикуйте вообще ничего, тем более Вовку. авось лет через 1000 что-то поменяется
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los merengues
Ответ sanek maloi
До 15 лет сейчас статья родные, не пишите про Вовку, осторожнее будьте друзья, вас могут даже ВПН не спасти.
кстати, да, точно. мозг отказывается эту дичь запоминать.
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sanek maloi
До 15 лет сейчас статья родные, не пишите про Вовку, осторожнее будьте друзья, вас могут даже ВПН не спасти.
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ВладиславМартынов
«Знаю, что он был на распродажах, но это, как я понял, были остатки осенних коллекций. Как я понимаю ситуацию сейчас, он ждёт выход новой коллекции Весна-2023: Gucci, Armani, Louis Vuitton.»
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Snag
Ответ Rollan Qerey
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"Человек с наполеоновским комплексом." - это, надо полагать, подпись под постом?)))
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Rollan Qerey
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Сергей Орлов
Тревожное место, надо полагать, это штаб группировки в Ростове.
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