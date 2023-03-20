Гаджиев – о Минееве: «Он находится в тревожном месте. Ситуация может измениться в любой момент»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о делах Владимира Минеева, который отправился на Донбасс в качестве добровольца.
«Знаю, что он был на стрельбах, но это, как я понял, были учебные стрельбы. Как я понимаю ситуацию сейчас, он в тревожном месте находится, в достаточно мобилизованном состоянии.
В любой момент ситуация там может измениться. Это наш с ним последний на данный момент разговор. Но парень отдает себе отчет в том, что он делает», – сказал Гаджиев.
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