Гаджиев – о Минееве: «Он находится в тревожном месте. Ситуация может измениться в любой момент»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о делах , который отправился на Донбасс в качестве добровольца.

«Знаю, что он был на стрельбах, но это, как я понял, были учебные стрельбы. Как я понимаю ситуацию сейчас, он в тревожном месте находится, в достаточно мобилизованном состоянии.

В любой момент ситуация там может измениться. Это наш с ним последний на данный момент разговор. Но парень отдает себе отчет в том, что он делает», – сказал Гаджиев.

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