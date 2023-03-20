Шара Буллет сравнил школу бокса в СССР и США: «Советская лучшая в мире. Она криптонит для американской»

Теги UFC Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, считает лучшей в мире советскую школу бокса.

«Я думаю, советская школа бокса самая лучшая. Советская школа бокса – криптонит для американской.

В советской школе бокса не допускают ни одной ошибки, все четко. Наши бывают намного техничнее», – сказал Магомедов.

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3 комментария

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АРХАТ
Ответ honeycutt
Миша Тайсин, Георгий Форманов, Мухаммад Алиев... известнейшие советские боксеры. понимаю, интервью и все дела, но зачем эту ахинею нести. это примерно как про советскую школу плавания... как бы это назвал Черчесов - отрицательная адекватность?
А так же легендарные кавказские "Шугары" - Леонардзе и Робинсян)
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honeycutt
Миша Тайсин, Георгий Форманов, Мухаммад Алиев... известнейшие советские боксеры. понимаю, интервью и все дела, но зачем эту ахинею нести. это примерно как про советскую школу плавания... как бы это назвал Черчесов - отрицательная адекватность?
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+1
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АРХАТ
В любительщине возможно
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