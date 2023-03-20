Шара Буллет сравнил школу бокса в СССР и США: «Советская лучшая в мире. Она криптонит для американской»

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, считает лучшей в мире советскую школу бокса.

«Я думаю, советская школа бокса самая лучшая. Советская школа бокса – криптонит для американской.

В советской школе бокса не допускают ни одной ошибки, все четко. Наши бывают намного техничнее», – сказал Магомедов.

Шара Буллет готовится к дебюту в UFC: «В Таиланде меня ждет член сборной России по вольной борьбе. Уроню соперника!»