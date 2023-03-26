Россиянке Демурчян не включили гимн на церемонии награждения ЧМ по боксу

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия) были разыграны медали в весовой категории до 70 кг. В финале россиянка Анастасия Демурчян победила Фрэнсис Скотт и стала чемпионкой мира.

Во время церемонии награждения организаторы вместо гимна России включили музыку Петра Чайковского. В оргкомитете чемпионата признали ошибку и провели повторную церемонию, где гимн прозвучал.

Напомним, что женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели. Сборная России участвует в соревнованиях с национальной символикой.

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