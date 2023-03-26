Россиянке Демурчян не включили гимн на церемонии награждения ЧМ по боксу

Теги сборная России по боксу IBA чемпионат мира бокс Бокс/MMA/UFC

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия) были разыграны медали в весовой категории до 70 кг. В финале россиянка Анастасия Демурчян победила Фрэнсис Скотт и стала чемпионкой мира.

Во время церемонии награждения организаторы вместо гимна России включили музыку Петра Чайковского. В оргкомитете чемпионата признали ошибку и провели повторную церемонию, где гимн прозвучал.

Напомним, что женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели. Сборная России участвует в соревнованиях с национальной символикой.

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5 комментариев

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Zakal
Сколько хейтили Кремлева, а он единтсвенный всех нагнул
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dedpihto59
Бетербиеву помнится вместо гимна России, включили гимн СССР,ничё прокатило😀‼️
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Marsbek Docoev
Хорошая новость, гимн России на международном формате. Сразу две композиции
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Rollan Qerey
Армянский включили?
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OldRedWhite
Огонь, конечно !
Я не могу понять : Почему эта новость не на главной ?
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