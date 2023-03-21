Участники чемпионата мира по боксу в Индии эвакуированы из отеля из-за землетрясения

В Нью-Дели, где проходит чемпионат мира по боксу, было зафиксировано незначительное землетрясение.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, спортсменки были эвакуированы из отеля. Отмечается, что ситуация уже стабилизировалась.

Чемпионат мира по боксу среди женщин закончится 26 марта. Мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Узбекистане. Спортсмены из России и Беларуси выступают на турнире под своими флагами.

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