Участники чемпионата мира по боксу в Индии эвакуированы из отеля из-за землетрясения

Теги сборная России по боксу IBA чемпионат мира бокс Бокс/MMA/UFC

В Нью-Дели, где проходит чемпионат мира по боксу, было зафиксировано незначительное землетрясение.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, спортсменки были эвакуированы из отеля. Отмечается, что ситуация уже стабилизировалась.

Чемпионат мира по боксу среди женщин закончится 26 марта. Мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Узбекистане. Спортсмены из России и Беларуси выступают на турнире под своими флагами.

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3 комментария

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Крыс Пол
Что-то в последнее время участились землетрясения. Возможно, кто-то испытывает новый вид оружия массового поражения.
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бизе
Ответ j30
и опять землетрясение в стране которая не подерживает санкции и ведет торговлю с россией , совпадение? помню турция обьявила что не присоединится к новому пакету санкций и сразу же получила землетрясение через сутки
Хороший юмор , а я то думал , по какому принципу происходят землетрясения на нашей планете , а ответ на поверхности , прозорливец Вы наш 😀😀😀
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j30
и опять землетрясение в стране которая не подерживает санкции и ведет торговлю с россией , совпадение? помню турция обьявила что не присоединится к новому пакету санкций и сразу же получила землетрясение через сутки
+1
-2
-1
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