Двалишвили согласен драться с Сэндхагеном: «Я очень голоден»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов Кори Сэндхагена.

«Мне нравится эта идея. Кори – высококлассный боец. Возможно, он поднимется на третью строчку рейтинга. Готов драться с ним в любое время.

Хочу зачистить дивизион, мне нужны новые вызовы. Я победил Петра [Яна], он ему проиграл, но это ничего не значит. Он спросил, голоден ли я. Я очень голоден», – сказал Двалишвили.

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