Двалишвили согласен драться с Сэндхагеном: «Я очень голоден»

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов Кори Сэндхагена.

«Мне нравится эта идея. Кори – высококлассный боец. Возможно, он поднимется на третью строчку рейтинга. Готов драться с ним в любое время.

Хочу зачистить дивизион, мне нужны новые вызовы. Я победил Петра [Яна], он ему проиграл, но это ничего не значит. Он спросил, голоден ли я. Я очень голоден», – сказал Двалишвили.

Сэндхаген бросил вызов Двалишвили: «Мераб, ты голоден?»

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4 комментария

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Yavich
Ответ Ян Дружинин
Пока Мераб на пике он фаворит со всеми
Как бы не получилось, что весь свой пик он просидит под Стерлингом.
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Ян Дружинин
Ответ Tpy6kaMerlina
Хороший на бумаге поединок. Отдаю предпочтение Мерабу, если его тонус будет на уровне последних боёв
Пока Мераб на пике он фаворит со всеми
+1
0
+1
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Rollan Qerey
Чересчур арожорливый грузин. Недавно же китайца съел и не поперхлнулся.
+2
0
+2
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Tpy6kaMerlina
Хороший на бумаге поединок. Отдаю предпочтение Мерабу, если его тонус будет на уровне последних боёв
+2
0
+2
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