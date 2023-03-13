Белал Мухаммад проведет подготовку к следующему бою в Дагестане

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад отправится в Россию для подготовки к следующему поединку.

«Я общаюсь с Хабибом. Советуюсь с ним, вместе обсуждаем потенциальные поединки. Иншааллах, мы будем в Дагестане», – заявил Мухаммад.

В последний раз Белал дрался в октябре 2022 года, когда выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Ранее Али Абдель-Азиз сообщил, что в разработке находится поединок между Мухаммадом и Колби Ковингтоном.

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