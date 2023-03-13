Белал Мухаммад проведет подготовку к следующему бою в Дагестане

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад отправится в Россию для подготовки к следующему поединку.

«Я общаюсь с Хабибом. Советуюсь с ним, вместе обсуждаем потенциальные поединки. Иншааллах, мы будем в Дагестане», – заявил Мухаммад.

В последний раз Белал дрался в октябре 2022 года, когда выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Ранее Али Абдель-Азиз сообщил, что в разработке находится поединок между Мухаммадом и Колби Ковингтоном. 

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5 комментариев

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Ярослав Ройс
Петраяна пускай с собой возьмет
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Kanan Jarrus
дагестан - мекка мма. китайцу и емели не мешало бы взять уроков по борьбе у дагестанских школьников
+5
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Juninho P.
Оттуда Белал точно приедет сильнее. Это факт
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Анастасия Плинтусова
Ну а почему бы и нет,в последнем бою чувствовал себя очень уверенно,он там как свой в этой команде
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Друг Джордана
Против Колби это может сработать. Как минимум это даст уверенности в своих силах самому Белалу. Как показывает практика последних боев - настрой очень сильно решает
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