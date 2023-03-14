Умар Кремлев: «Боксеры из тех стран, которые не приехали на чемпионат мира по боксу, хотели бы в нем участвовать, но им мешают чиновники»

Глава Международной ассоциации бокса ( ) прокомментировал бойкот некоторых стран чемпионат мира по боксу.

С 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия) пройдет чемпионат мира среди женщин.

«Мы как Международная ассоциация бокса отстаиваем свою независимость, нам не надо диктовать, мы сами у себя разберемся. Мы призываем избавиться от тех людей, которые пытаются разрушить ту культуру спорта, которая готовилась и создавалась сотни лет. Чтобы тех людей, которые пытаются разрушить это, не было, чтобы эти шакалы не находились.

Спорт – это культура и ценности, которые делались годами, когда начинается спорт, заканчиваются все конфликты. Мы, боксеры, говорим, что спорт, особенно бокс, выше, чем политика. Когда начинается бокс, заканчиваются все конфликты, вся ругань.

Боксеры из тех стран, которые не приехали на чемпионат мира по боксу, хотели бы в нем участвовать, но им мешают чиновники. Мы всем спортсменам предоставили возможность [участвовать], понятно, что спортсмены все этого желают. Но есть некоторые, как говорится, чиновники спортивные с политиками, которые заблокировали приезд спортсменов», – сказал Кремлев.

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