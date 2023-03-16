Матыцин – про допуск сборной России с флагом на ЧМ-2023 по боксу: «Пример IBA, отстаивающей принципы равноправия, очень смелый»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации бокса ( ) допустить до чемпионатов мира-2023 сборные России и Беларуси под национальными флагами.

«Могу выразить надежду и пожелание, чтобы так и было. Решение принимают международные федерации. Конечно, пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, очень смелый.

Насколько пойдут на этот шаг другие федерации, сложно сказать. Хотя бы первый шаг, который они должны сделать, – это прекратить не допускать спортсменов до участия в соревнованиях», – сказал Матыцин.

С 15 по 26 марта в Нью-Дели проходит женский чемпионат мира. Мужской состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте.

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