Матыцин – про допуск сборной России с флагом на ЧМ-2023 по боксу: «Пример IBA, отстаивающей принципы равноправия, очень смелый»

Теги сборная России по боксу IBA Олег Матыцин бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до чемпионатов мира-2023 сборные России и Беларуси под национальными флагами.

«Могу выразить надежду и пожелание, чтобы так и было. Решение принимают международные федерации. Конечно, пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, очень смелый.

Насколько пойдут на этот шаг другие федерации, сложно сказать. Хотя бы первый шаг, который они должны сделать, – это прекратить не допускать спортсменов до участия в соревнованиях», – сказал Матыцин.

С 15 по 26 марта в Нью-Дели проходит женский чемпионат мира. Мужской состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте.

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
в Ташкенте это конечно сильно... Олимпиаду тоже там будут проводить или с Северной Кореей договорятся❓🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Вряд ли разрешат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Лутфуллоев и эту организацию развалит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Чемпионат мира по боксу превратиться в первенство водокачки, т.к многие страны откажутся участвовать. Но Матыцина это не беспокоит. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
это он так шутит? ничего, что президент IBA Умар Кремлев? Как говорится- сам себя не похвалишь...😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Люсьеныч
и никак не связано, что организация управляется российскими деньгами и сейчас создается новая организация. молодцы, внесли лепту в разрушение любительского бокса)))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Пример понятный, купили федерацию с потрохами и все дела)))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий