Демурчян и Сычугова взяли золото и серебро на женском ЧМ по боксу

Теги чемпионат мира жен бокс Бокс/MMA/UFC

В Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат мира по боксу среди девушек.

В финале весовой категории до 70 кг Анастасия Демурчян победила Фрэнсис Скотт из Австралии, взяв золотую медаль.

В категории до 63 кг Наталия Сычугова уступила Ченджу Янг из Китая, став серебряной призеркой турнира.

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2 комментария

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Pilatus
В весовой категории до 81 кг бронзовую награду завоевала Диана Пятак.
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Беспонтий пилат
Среди каких девушек??? Боксерше из Австралии 38 лет!!!
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