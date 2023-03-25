Демурчян и Сычугова взяли золото и серебро на женском ЧМ по боксу

В Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат мира по боксу среди девушек.

В финале весовой категории до 70 кг Анастасия Демурчян победила Фрэнсис Скотт из Австралии, взяв золотую медаль.

В категории до 63 кг Наталия Сычугова уступила Ченджу Янг из Китая, став серебряной призеркой турнира.

Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России

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