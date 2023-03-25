Тайсон Фьюри объявил, что в седьмой раз станет отцом: «Фантастические новости, которые взбодрят меня»

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил, что его супруга ждет ребенка. Тайсон и Пэрис Фьюри станут родителями в седьмой раз.

«Не все потеряно. Еду на свидание со своей прекрасной беременной женой Пэрис. Бог велик! Что за женщина? Седьмой на подходе. Фантастические новости, которые взбодрят меня», – написал Фьюри в соцсетях.

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