Тайсон Фьюри объявил, что в седьмой раз станет отцом: «Фантастические новости, которые взбодрят меня»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

 Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил, что его супруга ждет ребенка. Тайсон и Пэрис Фьюри станут родителями в седьмой раз.

«Не все потеряно. Еду на свидание со своей прекрасной беременной женой Пэрис. Бог велик! Что за женщина? Седьмой на подходе. Фантастические новости, которые взбодрят меня», – написал Фьюри в соцсетях.

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2 комментария

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Kubinec_
Жене его здоровья ) круто
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anvarbegov78@icloud.com
Табор уходит в небо
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