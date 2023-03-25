Томми Фьюри назвал причину срыва боя Тайсона против Усика: «Брат не боится крузера, который ничего не может»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Томми Фьюри Бокс/MMA/UFC

Начинающий боксер-профессионал Томми Фьюри поделился мнением о срыве боя Тайсона Фьюри против Александра Усика.

Планировалось, что 29 апреля Фьюри-старший и Усик выявят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но сторонам не удалось заключить контракт на поединок.

«Причина, по которой этот бой не состоится, вовсе не в Тайсоне. Он хочет драться, он всем все доказал. Он не боится никого, особенно крузера, который все равно ничего не может», – сказал Томми.

Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»

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10 комментариев

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Wiley Fox
Ответ alexander bakulin
томми фьюри за один бой с блогером заработал больше денег, чем усык за всю свою "чемпионскую" карьеру. данный персонаж никому не интересен, на боях с ним денег не заработаешь. поэтому и ходит по миру с протянутой рукой, боя с фьюри просит, согласен даже на 25% гонорара, а ему отказывают, не смотря даже на 3 второсортных пояса. отсутствие звёздного статуса у усыка - главная причина, почему фьюри окраинца продинамил. гораздо больше денег тайсон заработает сразившись с фрэнсисом нганну. великобритания это не окраина, там люди умеют считать деньги.
Я запрещаю тупицам мне вываливать свое скудоумие
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alexander bakulin
Ответ Wiley Fox
Ничего не может, ахаха Томми может тогда вместо брата выйти и ощутить это "ничего не может" своей пустой башкой
томми фьюри за один бой с блогером заработал больше денег, чем усык за всю свою "чемпионскую" карьеру. данный персонаж никому не интересен, на боях с ним денег не заработаешь.
поэтому и ходит по миру с протянутой рукой, боя с фьюри просит, согласен даже на 25% гонорара, а ему отказывают, не смотря даже на 3 второсортных пояса.
отсутствие звёздного статуса у усыка - главная причина, почему фьюри окраинца продинамил.
гораздо больше денег тайсон заработает сразившись с фрэнсисом нганну.
великобритания это не окраина, там люди умеют считать деньги.
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Wiley Fox
Ничего не может, ахаха

Томми может тогда вместо брата выйти и ощутить это "ничего не может" своей пустой башкой
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alexander bakulin
смотрел бой усыка и джошуа, честно, не понял почему усык выиграл. максимум там ничья была (я бы в пользу джошуа склонился). но победу по неведомой причине отдали окраинцу.
ну, кто такой джошуа мы давно поняли. колхозник и культурист, а не боксёр. и если уж усык ему ничего сделать не смог, то тайсон его бы просто уничтожил.
говорить, что фьюри испугался могут либо невменяшки, либо соотечественники усыка.
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M a y h e M
Фьюри не хочет побить средневеса за кучу денег. Это факт. Причина здесь, имхо, только одна - слишком много Тайсон наговорил про "средневеса". Проиграть теперь будет даже не просто стыдно, а очень стыдно. Репутация полетит ко всем чертям за одну секунду
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Maxim Solodkyi
ну да, то что команда твоего брата (Фьюри) зажралися как и он сам то в етом тоже Усик виноват
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Мага осторожный
Менеджер Усика назвал причину по которой бой не состоится: Причина вовсе не в Александре!
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London.is.blue
Команда у Фьюри забавная. Уже год продвигают месседж, мол Усик крузер, поэтому у него нет шансов.
Очень удобно, можно и не драться, все равно Усик крузер же, у него не было шансов, а значит Фьюри априори не мог слиться.
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ФК Пушкино
Ну и где причина?
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Ват-сон
спасибо, Томми, напомнил детство))) типа мой брат может побить (повалить, перебросить через забор и т.д.) тебя одним пальцем)
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