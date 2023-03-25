Томми Фьюри назвал причину срыва боя Тайсона против Усика: «Брат не боится крузера, который ничего не может»

Начинающий боксер-профессионал Томми Фьюри поделился мнением о срыве боя против .

Планировалось, что 29 апреля Фьюри-старший и Усик выявят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но сторонам не удалось заключить контракт на поединок.

«Причина, по которой этот бой не состоится, вовсе не в Тайсоне. Он хочет драться, он всем все доказал. Он не боится никого, особенно крузера, который все равно ничего не может», – сказал Томми.

Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»