Томми Фьюри назвал причину срыва боя Тайсона против Усика: «Брат не боится крузера, который ничего не может»
Начинающий боксер-профессионал Томми Фьюри поделился мнением о срыве боя Тайсона Фьюри против Александра Усика.
Планировалось, что 29 апреля Фьюри-старший и Усик выявят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но сторонам не удалось заключить контракт на поединок.
«Причина, по которой этот бой не состоится, вовсе не в Тайсоне. Он хочет драться, он всем все доказал. Он не боится никого, особенно крузера, который все равно ничего не может», – сказал Томми.
Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»
Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»
поэтому и ходит по миру с протянутой рукой, боя с фьюри просит, согласен даже на 25% гонорара, а ему отказывают, не смотря даже на 3 второсортных пояса.
отсутствие звёздного статуса у усыка - главная причина, почему фьюри окраинца продинамил.
гораздо больше денег тайсон заработает сразившись с фрэнсисом нганну.
великобритания это не окраина, там люди умеют считать деньги.
Томми может тогда вместо брата выйти и ощутить это "ничего не может" своей пустой башкой
ну, кто такой джошуа мы давно поняли. колхозник и культурист, а не боксёр. и если уж усык ему ничего сделать не смог, то тайсон его бы просто уничтожил.
говорить, что фьюри испугался могут либо невменяшки, либо соотечественники усыка.
Очень удобно, можно и не драться, все равно Усик крузер же, у него не было шансов, а значит Фьюри априори не мог слиться.