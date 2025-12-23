Эдди Хирн: «Джошуа подерется в феврале или марте. Затем, надеюсь, будет бой с Фьюри»

Хирн: Джошуа ждет бой в феврале или марте.

«Работаем по плану Турки Аль эш-Шейха. Джошуа ждет бой в феврале или марте, а затем, надеюсь, подеремся с Тайсоном Фьюри.

Планировали следующий поединок 14 февраля, но осталось всего семь недель и нужно понимать физическое состояние Энтони. До этой субботы осталось семь недель», – объяснил Хирн. «Мы можем перенести это на середину или конец марта».

Рико Верховен? Это имя несколько раз упоминалось. Будем искать варианты. Нужен бой который подготовит нас к Тайсону Фьюри и его стилю. Предложений много», – сказал Хирн.

Напомним, ранее Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.

Ранее Верховен официально освободил чемпионский пояс Glory в тяжелом весе.

