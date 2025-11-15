«Ты идешь за историей». Хабиб обратился к Махачеву перед поединком с Маддаленой

Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву: ты идешь за историей.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву в преддверии титульного поединка с Джеком Делла Маддаленой .

«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», – написал в социальных сетях Нурмагомедов.

Поединок за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе между Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

