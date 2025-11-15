24

Махачев – о причине успеха бойцов с Кавказа: «У нас всех одна кровь. Мы воины»

Ислам Махачев высказался о причине успеха бойцов ММА с Кавказа.

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, в чем заключается причина успеха бойцов ММА с Кавказа.

«У нас у всех одна кровь. Мы воины, родом с гор – думаю, дело в этом. И мы любим тяжело работать, поэтому у нас такие хорошие результаты.

Знаете, сейчас я нахожусь в Нью-Йорке – и это слишком суетливый город для тренировок. А у нас в республике все проще. Если захочешь, можешь отправиться в горы на пробежку – у тебя займет это 10 минут. Зал тоже рядом находится.

В Нью-Йорке, чтобы пройти всего три квартала, мне приходится ехать 45 минут», – сказал Махачев.

В ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Бой возглавит турнир UFC 322.

Эволюция Ислама Махачева: из спарринг-партнера Хабиба в сильнейшего универсала UFC

Хабиб, Махачев и Анкалаев любят побеждать бразильцев – в чем секрет?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?19179 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Complex News
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Маддалена – о подготовке к бою с Махачевым: «Это был тяжелый лагерь. Очень много борьбы»
вчера, 15:10
Дана Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»
вчера, 14:50
Ислам Махачев: «Конор никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически»
вчера, 14:17
Главные новости
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
только что
Махачев победил Маддалену – тот проиграл впервые в UFC. Ранее так же было с Волкановски
только что
Ислам Махачев – первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах
1 минуту назад
Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе
2 минуты назад
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко победила Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
41 минуту назадLive
Двалишвили – после победы Шевченко над Чжан: «Валентина – лучшая в мире»
51 минуту назад
Валентина Шевченко победила в 11-м титульном поединке. Она повторила рекорд Аманды Нуньес
59 минут назад
Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан в соглавном бою UFC 322 и защитила пояс чемпионки наилегчайшего веса
сегодня, 05:01
Карлос Пратес нокаутировал Леона Эдвардса на UFC 322
сегодня, 03:54Видео
На UFC 322 произошла потасовка между Диллоном Дэнисом и командой Хабиба
сегодня, 03:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото