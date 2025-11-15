Махачев – о причине успеха бойцов с Кавказа: «У нас всех одна кровь. Мы воины»

Ислам Махачев высказался о причине успеха бойцов ММА с Кавказа.

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, в чем заключается причина успеха бойцов ММА с Кавказа.

«У нас у всех одна кровь. Мы воины, родом с гор – думаю, дело в этом. И мы любим тяжело работать, поэтому у нас такие хорошие результаты.

Знаете, сейчас я нахожусь в Нью-Йорке – и это слишком суетливый город для тренировок. А у нас в республике все проще. Если захочешь, можешь отправиться в горы на пробежку – у тебя займет это 10 минут. Зал тоже рядом находится.

В Нью-Йорке, чтобы пройти всего три квартала, мне приходится ехать 45 минут», – сказал Махачев.

В ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены . Бой возглавит турнир UFC 322.

