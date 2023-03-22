Брайс Митчелл – о бое Махачева и Волкановски: «Алекс выиграл. Махачев привез деньги с Ближнего Востока и заплатил судьям»

Полулегковес UFC Брайс Митчелл обвинил в коррупции судей боя и , в котором россиянин победил единогласным решением судей.

«Этот бой был подстроен. Махачев привез все эти деньги с Ближнего Востока. Когда ты привозишь нефтяные деньги... Все самые богатые люди в мире – с Ближнего Востока.

Я думаю, они просто заплатили чертовым судьям. Я знаю, что Волкановски выиграл решением, я знаю, что это дерьмо было подстроено.

Я не гребанный тупица. Вы не можете сказать мне, что это дерьмо не было подстроено. Я на это не куплюсь.

Вы можете платить судьям столько, сколько захотите. Я знаю, что Алекс Волкановски выиграл этот бой», – сказал Митчелл.

Митчелл думает о завершении карьеры после поражения от Топурии: «Сейчас мне настолько больно»

Митчелл – об алкоголе: «Я вообще не пью, предпочитаю сладкий чай с лимоном»