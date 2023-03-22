Брайс Митчелл – о бое Махачева и Волкановски: «Алекс выиграл. Махачев привез деньги с Ближнего Востока и заплатил судьям»

Теги UFC Ислам Махачев Александр Волкановски Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Полулегковес UFC Брайс Митчелл обвинил в коррупции судей боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски, в котором россиянин победил единогласным решением судей.

«Этот бой был подстроен. Махачев привез все эти деньги с Ближнего Востока. Когда ты привозишь нефтяные деньги... Все самые богатые люди в мире – с Ближнего Востока.

Я думаю, они просто заплатили чертовым судьям. Я знаю, что Волкановски выиграл решением, я знаю, что это дерьмо было подстроено.

Я не гребанный тупица. Вы не можете сказать мне, что это дерьмо не было подстроено. Я на это не куплюсь.

Вы можете платить судьям столько, сколько захотите. Я знаю, что Алекс Волкановски выиграл этот бой», – сказал Митчелл.

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4 комментария

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Kanan Jarrus
сначала капельница, теперь иллюминаты и рептилоиды с ближнего востока замышляют заговор против волка и австралии 🤦🏼‍♀️
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j30
когда российских бойцов засуживают чето никто ни кричит про подкуп и или необьективное отношение
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Арни Терминатор
Одного пробитого мы уже слышали после боя ,вот еще приплыл.
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Ват-сон
подготовка к 1-му апреля, штоле?
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