Брайс Митчелл – о бое Махачева и Волкановски: «Алекс выиграл. Махачев привез деньги с Ближнего Востока и заплатил судьям»
Полулегковес UFC Брайс Митчелл обвинил в коррупции судей боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски, в котором россиянин победил единогласным решением судей.
«Этот бой был подстроен. Махачев привез все эти деньги с Ближнего Востока. Когда ты привозишь нефтяные деньги... Все самые богатые люди в мире – с Ближнего Востока.
Я думаю, они просто заплатили чертовым судьям. Я знаю, что Волкановски выиграл решением, я знаю, что это дерьмо было подстроено.
Я не гребанный тупица. Вы не можете сказать мне, что это дерьмо не было подстроено. Я на это не куплюсь.
Вы можете платить судьям столько, сколько захотите. Я знаю, что Алекс Волкановски выиграл этот бой», – сказал Митчелл.
Митчелл думает о завершении карьеры после поражения от Топурии: «Сейчас мне настолько больно»
Митчелл – об алкоголе: «Я вообще не пью, предпочитаю сладкий чай с лимоном»
4 комментария