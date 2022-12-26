Митчелл – об алкоголе: «Я вообще не пью, предпочитаю сладкий чай с лимоном»

Теги полулегкий вес UFC Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полулегковес UFC Брайс Митчелл признался, что свел к минимуму употребление алкоголя.

Причиной тому стала склонность Митчелла напиваться при малейшем соприкосновении со спиртным.

«По правде говоря, я вообще не пью алкоголь. Я люблю сладкий чай с долькой лимона. В последний раз я пил несколько лет назад.

Когда я пью, то напиваюсь до потери сознания. Поэтому я прекратил употреблять алкоголь. За всю жизнь я пил 3-4 раза, и это было много лет назад», – сказал американец.

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1 комментарий

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Пирс Морган
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А это не как Аршавин в рекламе, что у него непереносимость алкоголя?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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