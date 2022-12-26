Митчелл – об алкоголе: «Я вообще не пью, предпочитаю сладкий чай с лимоном»

Рейтинговый полулегковес UFC Брайс Митчелл признался, что свел к минимуму употребление алкоголя.

Причиной тому стала склонность Митчелла напиваться при малейшем соприкосновении со спиртным.

«По правде говоря, я вообще не пью алкоголь. Я люблю сладкий чай с долькой лимона. В последний раз я пил несколько лет назад.

Когда я пью, то напиваюсь до потери сознания. Поэтому я прекратил употреблять алкоголь. За всю жизнь я пил 3-4 раза, и это было много лет назад», – сказал американец.

Митчелл думает о завершении карьеры после поражения от Топурии: «Сейчас мне настолько больно»