Махачев – о бое с Волкановски: «Нам не дали времени на восстановление»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о трудностях в подготовке к бою с Алексом Волкановски.

«Люди думали, что этот бой [с Волкановски] будет легким для меня. Что я переведу его, размажу. Но в Австралии многие вещи происходят по-другому.

Нам не дали времени на восстановление. А Волкановски восстановление не нужно – ему не пришлось гонять много веса перед боем. Все было на его стороне – погода, весогонка. Но я прилетел в Австралию и побил их чемпиона. Мне плевать на позиции в рейтинге. Главное, что пояс у меня», – заявил Махачев.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку

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10 комментариев

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Abu Ibrahim
Ответ airmamba
Да причем тут что сделал Волкановски! Тут именно сам Ислам должен был себя контролировать или его тренера. Просто не набирай вес лишний даталава, и скидывай раньше, чтобы не выматываться, чтобы потом не кричать на весь мир, что вот у моего соперника в этом было преимущество. Еще раз повторюсь, либо не набирать между боями много веса, либо скидывай заранее, зная что тебе предстоит сделать!
Просто не набирай лишний вес , ой как все просто . Посмотри у кого пояс на данный момент , и свои советы прибереги для себя . Может быть ему еще в полусредний уйти чтоб ты был доволен и болтаться там в конце первой десятки ? Зато вес гонять не «даталава».
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sanek maloi
Все было не как дома в Абу Даби, нам не дали залить в меня ведро капельниц для восстановления, рядом не было Хабиба. Но даже так, думали, что прокатим этого карлика на дагестанских авиалиниях у него дома и станем 1 р4р. Но что то пошло не так🤣
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Александр Степанов
Ответ airmamba
Я как бы за Махачева, но смешно слышать фразу «ему не нужно было много гонять» так ты сделай так, чтобы тебе самому не надо было много гонять Просто смешно от таких фраз, вроде взрослые мужчины
А ты смешной)
Махачеву руку надо было воспользоваться советами Ника Ньюэлла?)
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Navian
Увы, был лучшего мнения о нём до того, что я сейчас прочитал. Он такой же как и Хабиб. "Скажи мне кто твой друг..."
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Валерий Бутов
Как бы там ни было Волкановски не выиграл. P. S. А Махачев не проиграл.
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Саламбек Алаев
Ответ airmamba
Да причем тут что сделал Волкановски! Тут именно сам Ислам должен был себя контролировать или его тренера. Просто не набирай вес лишний даталава, и скидывай раньше, чтобы не выматываться, чтобы потом не кричать на весь мир, что вот у моего соперника в этом было преимущество. Еще раз повторюсь, либо не набирать между боями много веса, либо скидывай заранее, зная что тебе предстоит сделать!
Ерунду не неси , Если Ислам не будет гонять то и чемпионом не будет . Гонять вес - это не преимущество , а необходимость чтобы быть со всеми на равных
+5
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airmamba
Ответ Abu Ibrahim
Ничего что один перепрыгнул на категорию выше , и ему не нужно в этом случае гонять как обычно он гоняет?
Да причем тут что сделал Волкановски!
Тут именно сам Ислам должен был себя контролировать или его тренера. Просто не набирай вес лишний даталава, и скидывай раньше, чтобы не выматываться, чтобы потом не кричать на весь мир, что вот у моего соперника в этом было преимущество.
Еще раз повторюсь, либо не набирать между боями много веса, либо скидывай заранее, зная что тебе предстоит сделать!
+3
-3
0
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Abu Ibrahim
Ответ airmamba
Я как бы за Махачева, но смешно слышать фразу «ему не нужно было много гонять» так ты сделай так, чтобы тебе самому не надо было много гонять Просто смешно от таких фраз, вроде взрослые мужчины
Ничего что один перепрыгнул на категорию выше , и ему не нужно в этом случае гонять как обычно он гоняет?
+11
-5
+6
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Spitamen Gonzales
Ответ airmamba
Я как бы за Махачева, но смешно слышать фразу «ему не нужно было много гонять» так ты сделай так, чтобы тебе самому не надо было много гонять Просто смешно от таких фраз, вроде взрослые мужчины
Ты реально красавчик. Нашёл идеальную схему подготовки к взвешиванию. Оказывается нужно было просто «сделать так». Аплодирую )
+11
-3
+8
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airmamba
Я как бы за Махачева, но смешно слышать фразу «ему не нужно было много гонять» так ты сделай так, чтобы тебе самому не надо было много гонять
Просто смешно от таких фраз, вроде взрослые мужчины
+11
-10
+1
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