Махачев – о бое с Волкановски: «Нам не дали времени на восстановление»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о трудностях в подготовке к бою с .

«Люди думали, что этот бой [с Волкановски] будет легким для меня. Что я переведу его, размажу. Но в Австралии многие вещи происходят по-другому.

Нам не дали времени на восстановление. А Волкановски восстановление не нужно – ему не пришлось гонять много веса перед боем. Все было на его стороне – погода, весогонка. Но я прилетел в Австралию и побил их чемпиона. Мне плевать на позиции в рейтинге. Главное, что пояс у меня», – заявил Махачев.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку