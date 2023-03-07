Махачев – о бое с Волкановски: «Нам не дали времени на восстановление»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о трудностях в подготовке к бою с Алексом Волкановски.
«Люди думали, что этот бой [с Волкановски] будет легким для меня. Что я переведу его, размажу. Но в Австралии многие вещи происходят по-другому.
Нам не дали времени на восстановление. А Волкановски восстановление не нужно – ему не пришлось гонять много веса перед боем. Все было на его стороне – погода, весогонка. Но я прилетел в Австралию и побил их чемпиона. Мне плевать на позиции в рейтинге. Главное, что пояс у меня», – заявил Махачев.
На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе.
Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку
Махачеву руку надо было воспользоваться советами Ника Ньюэлла?)
Тут именно сам Ислам должен был себя контролировать или его тренера. Просто не набирай вес лишний даталава, и скидывай раньше, чтобы не выматываться, чтобы потом не кричать на весь мир, что вот у моего соперника в этом было преимущество.
Еще раз повторюсь, либо не набирать между боями много веса, либо скидывай заранее, зная что тебе предстоит сделать!
Просто смешно от таких фраз, вроде взрослые мужчины