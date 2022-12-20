Шон Стриклэнд: «Сколько сейчас американских чемпионов? У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи»

Боец UFC Шон Стриклэнд считает, что в ММА стало мало чемпионов из США.

«Сколько сейчас американских чемпионов? Мы постоянно видим этих иностранцев, которые словно борются за свою жизнь.

У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи. Им наплевать на социальную несправедливость.

Нам нужно брать пример с парней, которые выступали 10 лет назад. Они не были великими, но были жесткими. Если можно было бы взять их мышление и смешать с навыками нового поколения, то, черт возьми, у нас было бы больше американских чемпионов», – считает Стриклэнд.

Шон Стрикленд: «Бойцы UFC чертов скот. Мы ничем не отличаемся от порноактеров. Я долбанная проститутка»

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