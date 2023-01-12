Стриклэнд про бой с Имавовым: «Французы хороши в том, чтобы заводить интрижки, сдаваться и проигрывать»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) UFC Fight Night Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Американский боец UFC Шон Стриклэнд поделился ожиданиями от боя с Нассурдином Имавовым на UFC Fight Night 217.

«Даже не буду пытаться произнести его имя. Давайте будем называть просто «французик». А французы лучшие в том, чтобы сдаваться.

Не смотрел много его боев, но знаю, что любит зарубиться. Но он все равно француз, а у них за плечами большая история трусости. Возможно, он хочет доказать обратное.

Может быть, он захочет доказать, что трусливая история его страны осталась позади. Единственное, в чем французы мастера, так это в умении заводить интрижки, сдаваться и проигрывать бои. Но мы это проясним. Вдруг окажется, что он другой», – сказал Стриклэнд.

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3 комментария

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Zidane 21
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Имамов такой же француз, какой я кореец.
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fedorbazaykin
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Нассурдин переборет и покажет ему любовь, которую он ждал🤣
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Гусейн Магомедрасулов
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Ему не сказали да?
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