Стриклэнд про бой с Имавовым: «Французы хороши в том, чтобы заводить интрижки, сдаваться и проигрывать»
Американский боец UFC Шон Стриклэнд поделился ожиданиями от боя с Нассурдином Имавовым на UFC Fight Night 217.
«Даже не буду пытаться произнести его имя. Давайте будем называть просто «французик». А французы лучшие в том, чтобы сдаваться.
Не смотрел много его боев, но знаю, что любит зарубиться. Но он все равно француз, а у них за плечами большая история трусости. Возможно, он хочет доказать обратное.
Может быть, он захочет доказать, что трусливая история его страны осталась позади. Единственное, в чем французы мастера, так это в умении заводить интрижки, сдаваться и проигрывать бои. Но мы это проясним. Вдруг окажется, что он другой», – сказал Стриклэнд.
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