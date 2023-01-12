Нассурдин Имавов: «Длинный язык и слова Стриклэнда – его единственная опасность»

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Французский боец UFC Нассурдин Имавов поделился ожиданиями от боя с Шоном Стриклэндом на UFC Fight Night 217.

Американец вышел на бой с Имавовым на коротком уведомлении, заменив травмированного Келвина Гастелума

«Что он делает лучше Гастелума? Треплет языком. Его длинный язык, и слова, которые он говорит – это его единственная опасность, вот и все. Я слышал, что он вам тут наговорил, и меня это только воодушевляет. Сделаем это!

Был немного расстроен, когда выбыл Гастелум, но когда я выиграю этот бой, я поднимусь вверх сразу на несколько шагов. Я окажусь выше в рейтинге, чем за победу над Гастелумом, и за это я благодарен Шону», – сказал Имавов.

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Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

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1 комментарий

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MATRiX
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На самом деле Стрикланд - Имавов это очень крутой бой.
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