Нассурдин Имавов: «Длинный язык и слова Стриклэнда – его единственная опасность»

Французский боец UFC Нассурдин Имавов поделился ожиданиями от боя с на 217.

Американец вышел на бой с Имавовым на коротком уведомлении, заменив травмированного Келвина Гастелума

«Что он делает лучше Гастелума? Треплет языком. Его длинный язык, и слова, которые он говорит – это его единственная опасность, вот и все. Я слышал, что он вам тут наговорил, и меня это только воодушевляет. Сделаем это!

Был немного расстроен, когда выбыл Гастелум, но когда я выиграю этот бой, я поднимусь вверх сразу на несколько шагов. Я окажусь выше в рейтинге, чем за победу над Гастелумом, и за это я благодарен Шону», – сказал Имавов.

Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд