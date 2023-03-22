Хабиб выложил фото с «Энфилда»: «Просто люблю эту игру»
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото зимой возле стадиона «Энфилд», где играет «Ливерпуль».
«Это было пару месяцев назад. Просто люблю эту игру», – подписал фото Хабиб.
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Статья - фото у стадиона.
Написали бы тогда уж: "сделал фото в Ливерпуле".
А пропагандоны этот факт замачивают, ахаха
Каждый из нас хотел бы позволить себе такой уровень жизни