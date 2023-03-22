Хабиб выложил фото с «Энфилда»: «Просто люблю эту игру»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото зимой возле стадиона «Энфилд», где играет «Ливерпуль».

«Это было пару месяцев назад. Просто люблю эту игру», – подписал фото Хабиб.

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32 комментария

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ivica_sprut
Ответ Phantom1289
Это конечно же важная информация
внимание, спасибо за внимание
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Виталий Миронов
Попиариться решил чтоб не забыли, чурка вонючая
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ivica_sprut
держите в курсе
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НРИ
Завершил карьеру и кайфует 👍
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Добрый_Ээх
Почему не с Дагдизеля?
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Momos
Продолжайте наблюдение
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Lacrosse-style goal
Братуха, ээ, юл невер вок элон жи есть...
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mike I.
Заголовок - фото со стадиона.
Статья - фото у стадиона.
Написали бы тогда уж: "сделал фото в Ливерпуле".
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Теннисный абсолют
Величайший русский спортсмен 21-го века
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Сурхай Лукманов
Ответ Wiley Fox
Потому что бумажный хабип проект кремля и липовый чемпион
Надейся что его фанаты тебя не найдут, в частности Кадыров.
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Йозе_Марино
Хабиб. Помоги Анжи!
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Team_Coach
Маска зачем? Болеет или чтобы не узнали? 🤔
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Kanan Jarrus
Ответ Jurgen Klinsmann
такая же как когда условная загитова посетила матч спартака.
загитова - это примерно твой уровень знаний и погружения в футбол. но загитова в отличие от тебя хотя смотрит футбол вживую, а не строчит комменты на спортсе. хабиб лично обсуждает тонкости игры с роналду и другими
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Дима Талов
Ответ Wiley Fox
Кстати, он ни одного слова не сказал в поддержку сво и просто свалил из России А пропагандоны этот факт замачивают, ахаха
Шизофреник, ты к чему это высрал?
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mold-cel
не, ну а кто разведку отменял в тылу нато? и маска на улице для конспирации
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Abid_88
Ответ Phantom1289
Это конечно же важная информация
Не настолько важная, как ваше мнение)
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Кирилл Устинов
Ответ Wiley Fox
Потому что бумажный хабип проект кремля и липовый чемпион
И тамбовских *
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Wiley Fox
Ответ В Иванов
Каждый уезжающий должен высказаться в поддержку или осудить? Почему для вас это так важно?
Потому что бумажный хабип проект кремля и липовый чемпион
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xa-xa
А где фото Со стадиона Анжи, ну или Динамо Махачкала?
+6
-2
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В Иванов
Ответ Wiley Fox
Кстати, он ни одного слова не сказал в поддержку сво и просто свалил из России А пропагандоны этот факт замачивают, ахаха
Каждый уезжающий должен высказаться в поддержку или осудить? Почему для вас это так важно?
+4
-1
+3
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Wiley Fox
Кстати, он ни одного слова не сказал в поддержку сво и просто свалил из России

А пропагандоны этот факт замачивают, ахаха
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BOBBYHULL
Ждем такое же с Анжи арены.
+1
-2
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Jurgen Klinsmann
Ответ Phantom1289
Это конечно же важная информация
такая же как когда условная загитова посетила матч спартака.
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Abid_88
Ответ Чёрный тюльпан
Комментарий удален модератором
Кайфует от жизни, имеет право.
Каждый из нас хотел бы позволить себе такой уровень жизни
+8
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Aidos9419
ну он любит футбол, мы поняли это давным давно. Теперь каждый его пост про любовь к футболу будете публиковать ?!
+2
-1
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