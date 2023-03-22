Хабиб выложил фото с «Энфилда»: «Просто люблю эту игру»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото зимой возле стадиона «Энфилд», где играет «Ливерпуль».

«Это было пару месяцев назад. Просто люблю эту игру», – подписал фото Хабиб.

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