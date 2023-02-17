Гаджиев рассказал о планах Минеева: «Делаю ему бой на конец апреля»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев может вернуться в Москву из зоны боевых действий на Украине, куда Минеев отправился в качестве добровольца.

«Честно говоря, планирую ему бой по кикбоксингу на конец апреля. Надеюсь, месяца через два он вернется.

Проконсультировался с людьми, они мне сказали, что это возможно», – сказал Гаджиев.

Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»

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8 комментариев

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justburn
Придурки. За кого людей держат...
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fisher40
то есть доброволец Володя может вернуться в любое время? а готовиться к поединку не надо?
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Дядя Нурмагомедова
Сейчас тренировки в ГУМе проходят , за булкой с кофе , я правильно понял ??
+1
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Игорь Васильев
Клоуны
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Ярослав Ройс
🤡
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hsmshhzfn5
Ну из Подмосковья недалеко ехать.
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MaxBridge
😂😂😂 такая клоунада
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Мага осторожный
Похождения бравого солдата Вовки Минеева
+14
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