Гаджиев рассказал о планах Минеева: «Делаю ему бой на конец апреля»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда чемпион промоушена в среднем весе может вернуться в Москву из зоны боевых действий на Украине, куда Минеев отправился в качестве добровольца.

«Честно говоря, планирую ему бой по кикбоксингу на конец апреля. Надеюсь, месяца через два он вернется.

Проконсультировался с людьми, они мне сказали, что это возможно», – сказал Гаджиев.

Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»