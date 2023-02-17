Гаджиев рассказал о планах Минеева: «Делаю ему бой на конец апреля»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев может вернуться в Москву из зоны боевых действий на Украине, куда Минеев отправился в качестве добровольца.
«Честно говоря, планирую ему бой по кикбоксингу на конец апреля. Надеюсь, месяца через два он вернется.
Проконсультировался с людьми, они мне сказали, что это возможно», – сказал Гаджиев.
Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»
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