Аспинэлл хочет подраться с Тыбурой: «Давайте устроим этот поединок летом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Марчин Тыбура Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Британский тяжеловес UFC Том Аспинэлл заявил, что хотел бы провести бой с Марчином Тыбурой.

«С коленом все хорошо. Я уже приступил к тренировкам. Слушайте, хочу кое-что прояснить: UFC обязан провести еще один турнир в Великобритании до конца этого года.

Меня как раз вызывает на бой один польский болван. Если Марчин Тыбура действительно хочет подраться со мной, давайте устроим этот поединок в Великобритании этим летом», – сказал Аспинэлл.

В последний раз Аспинэлл дрался в июле-2022, когда проиграл Кертису Блейдсу техническим нокаутом на 15-й секунде боя из-за неудачного удара ногой.

Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»

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3 комментария

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Анатолий Magicbrain
Кто следующий для вызова, Том? Дацик?)
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Murad995
Похоже Том хочет драться только в Великобритании
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Костя Кот
зачем тебе это, Том?
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