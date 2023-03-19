Аспинэлл хочет подраться с Тыбурой: «Давайте устроим этот поединок летом»

Британский тяжеловес UFC Том Аспинэлл заявил, что хотел бы провести бой с Марчином Тыбурой.

«С коленом все хорошо. Я уже приступил к тренировкам. Слушайте, хочу кое-что прояснить: UFC обязан провести еще один турнир в Великобритании до конца этого года.

Меня как раз вызывает на бой один польский болван. Если Марчин Тыбура действительно хочет подраться со мной, давайте устроим этот поединок в Великобритании этим летом», – сказал Аспинэлл.

В последний раз Аспинэлл дрался в июле-2022, когда проиграл Кертису Блейдсу техническим нокаутом на 15-й секунде боя из-за неудачного удара ногой.

Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»