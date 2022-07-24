Блейдс не хочет давать Аспиналлу реванш: «Я не стану рисковать своим местом в рейтинге»

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс прокомментировал победу над Томом Аспиналлом на лондонском турнире.

Бой закончился на 15-й секунде из-за травмы колена у британца.

«Я понятия не имею, что произошло. Том нанес удар, я пошел в контратаку и он упал. Это все, что я знаю.

Я разочарован, никто не хочет так побеждать. В любом случае, я победил и удержал место в рейтинге.

Я получаю деньги, но мне от этого не радостно. У меня такое ощущение, что поединка вообще не было.

Я не стану рисковать своим место в рейтинге ради этого реванша», – сказал Блейдс.

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