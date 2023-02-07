Хамзат Чимаев: «Хотел бы привезти турнир UFC в Швецию, меня любят дома»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал о желании подраться на турнире промоушена в Швеции.

«Я каждый день работаю. Не знаю, к чему и к кому я готовлюсь. Четыре раза соперника давали – четыре раза отказались. Разные страны были. Я просто готовлюсь, тренируюсь, но мне пока не звонят.

Меня сначала хотели поставить в кард в Австралии, но я сказал, что не хочу туда лететь. Хотел бы в Вегасе главный бой, мне сказали, что подумают, но ничего не случилось.

Я не отказался от Австралии, но там отдельную визу надо делать. Эту суету я не хотел. Для меня идеальный вариант Швеция и Абу-Даби.

Я бы хотел привезти турнир UFC в Швецию, меня любят дома. Я же там стал спортсменом, за меня очень много шведов болеет. Сейчас там этот политик грязные вещи делает, и мне все шведы пишут слова поддержки», – сказал Чимаев.

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