Бонусы UFC 286: Гейджи и Физиев – бой вечера
В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом (победа Эдвардса решением большинства судей).
По итогам турнира были объявлены обладатели бонусов за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.
Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок турнира.
Премии за лучшие выступления забрали Гуннар Нельсон (победил болевым приемом Брайана Барбарену в первом раунде) и Джейк Хадли (нокаутировал Малколма Гордона в первом раунде).
UFC 286: Эдвардс победил Усмана, Физиев проиграл Гейджи и другие бои
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