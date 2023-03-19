Бонусы UFC 286: Гейджи и Физиев – бой вечера

В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом (победа Эдвардса решением большинства судей).

По итогам турнира были объявлены обладатели бонусов за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.

и получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок турнира.

Премии за лучшие выступления забрали Гуннар Нельсон (победил болевым приемом Брайана Барбарену в первом раунде) и Джейк Хадли (нокаутировал Малколма Гордона в первом раунде).

UFC 286: Эдвардс победил Усмана, Физиев проиграл Гейджи и другие бои