Бонусы UFC 286: Гейджи и Физиев – бой вечера

Теги UFC Джастин Гейджи Гуннар Нельсон Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом (победа Эдвардса решением большинства судей).

По итогам турнира были объявлены обладатели бонусов за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.

Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок турнира.

Премии за лучшие выступления забрали Гуннар Нельсон (победил болевым приемом Брайана Барбарену в первом раунде) и Джейк Хадли (нокаутировал Малколма Гордона в первом раунде).

UFC 286: Эдвардс победил Усмана, Физиев проиграл Гейджи и другие бои

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1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Третий раунд выиграли тренеры для Джастина в этом бою. А Саят это Спят...
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+2
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