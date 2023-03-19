Судейские карточки боя Гейджи – Физиев: рефери Сазерленд отдал Джастину последний раунд со счетом 10-8

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

В Лондоне к концу подходит турнир UFC 286, в соглавном событии которого прошел поединок в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Судьи Марк Коллет и Клеменс Вернер отдали два раунда из трех в пользу Гейджи (Коллет – второй и третий, Вернер – первый и третий).

Рефери Пол Сазерленд до третьего раунда отдавал победу Физиеву, но в последней пятиминутке насчитал 10-8. Окончательный счет Сазерленда – ничья 28-28.

Физиев проиграл Гейджи решением большинства судей

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7 комментариев

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Patrick Star
Гейджи больше нанес больше урона и тейкДаун
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luasanotu
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Нет, это бы не было забавно. ММА это не конкурс красоты, посмотри на лицо ЖСП после боя с Кондитом. Я не говорю, что Физиев выиграл, но это был близкий бой. Сечки на лице появляются у бойцов по-разному, зависит от кожи. Плюс многое зависит от течения боя, Физика, например, много нанес ударов по корпусу.
Да лол, два раунда ± равные, третий раунд все решил
+2
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+2
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Bozqurd_Idel_Ural_
10-8 это, конечно, бред. Давайте тогда 10-8 Волкановски за последний раунд с Махачевым тогда.
+10
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Abu Ibrahim
Было бы забавно если Физиев , с расквашенным лицом , победил раздельным решением .
Нет, это бы не было забавно. ММА это не конкурс красоты, посмотри на лицо ЖСП после боя с Кондитом. Я не говорю, что Физиев выиграл, но это был близкий бой. Сечки на лице появляются у бойцов по-разному, зависит от кожи. Плюс многое зависит от течения боя, Физика, например, много нанес ударов по корпусу.
+6
0
+6
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Abu Ibrahim
Было бы забавно если Физиев , с расквашенным лицом , победил раздельным решением .
+2
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Kanan Jarrus
третий раунд все испортил
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SantexnikShow
А Вернер отдал первый раунд Гейджи🤣 Двое судей тут что то явно курили перед боем
+7
-1
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