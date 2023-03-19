Судейские карточки боя Гейджи – Физиев: рефери Сазерленд отдал Джастину последний раунд со счетом 10-8
В Лондоне к концу подходит турнир UFC 286, в соглавном событии которого прошел поединок в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.
Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).
Судьи Марк Коллет и Клеменс Вернер отдали два раунда из трех в пользу Гейджи (Коллет – второй и третий, Вернер – первый и третий).
Рефери Пол Сазерленд до третьего раунда отдавал победу Физиеву, но в последней пятиминутке насчитал 10-8. Окончательный счет Сазерленда – ничья 28-28.
7 комментариев