Уайт назвал Колби следующим претендентом на титул: «В бое с Эдвардсом есть смысл»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что станет следующим соперником .

Эдвардс успешно закрыл трилогию против , победив его в главном событии UFC 286. Для Леона это была первая защита титула в полусреднем весе.

«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я еще не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», – сказал Уайт.

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