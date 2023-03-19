Уайт назвал Колби следующим претендентом на титул: «В бое с Эдвардсом есть смысл»

Теги UFC Дана Уайт полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.

Эдвардс успешно закрыл трилогию против Камару Усмана, победив его в главном событии UFC 286. Для Леона это была первая защита титула в полусреднем весе.

«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я еще не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», – сказал Уайт.

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6 комментариев

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Максим Ачкасов
Ответ Hhh Rassss
неужели чимаева сведут с белал.м.Или остается вариант чимаев-масвидаль ,гангстер против гангстера
А разве не говорили, что у Чимаева следующий бой в среднем весе
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FRAUD
Ответ Кукушка Кукушка
Победил мешка Масвидаля, год не дрался и получает 3 шанс подраться за титул... очень странно
Почему? Человек может продать даже бой против Эдвардса, в полусреднем весе таких буквально два - Масвидаль и Колби, Масвидаль это не топ боец, Колби хотя бы сопротивление окажет, в отличии от Хорхе, да и бои он продавать умеет, такая апгрейд версия Сонена(не по уровню трештока, а бойцовскому).
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Кукушка Кукушка
Победил мешка Масвидаля, год не дрался и получает 3 шанс подраться за титул... очень странно
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Одилжон Зиявиддинов
Что и требовалось доказать пользователю Мадина с соседней ветки.
Когда есть столько претендентов в полусреднем, как об Исламе может идти речь?
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FRAUD
Ой, а как же Махачев..
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Hhh Rassss
неужели чимаева сведут с белал.м.Или остается вариант чимаев-масвидаль ,гангстер против гангстера
0
0
0
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