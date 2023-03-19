Уайт назвал Колби следующим претендентом на титул: «В бое с Эдвардсом есть смысл»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.
Эдвардс успешно закрыл трилогию против Камару Усмана, победив его в главном событии UFC 286. Для Леона это была первая защита титула в полусреднем весе.
«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я еще не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», – сказал Уайт.
Когда есть столько претендентов в полусреднем, как об Исламе может идти речь?