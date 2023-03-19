Эдвардс – о победе над Усманом: «Самый тяжелый бой в карьере, отдаю должное Камару»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал победу над Камару Усманом.

Эдвардс оказался сильнее решением большинства судей и защитил титул в полусреднем весе.

«У него не проходили тейкдауны, я защищался, пробивал более жесткие удары. Я отбил ему ноги.

Но отдаю должное Камару, он дал мне самый сложный бой в карьере. Хочу сказать ему спасибо, что он такой потрясающий соперник», – сказал Эдвардс после боя.

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1 комментарий

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ZaharPetrovicUralez
самый унылый турнир
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