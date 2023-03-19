Усман обратился к фанатам в Лондоне: «Уважайте бойцов. Мы каждый раз ставим все на карту для вас»

Топовый полусредневес UFC Камару Усман обратился к зрителям арены «O2» в Лондоне, где состоялся турнир UFC 286.

Усман дрался в главном событии вечера против за титул и проиграл решением большинства судей.

«Ребята, вы приходите сюда. И мы вас развлекаем. Но немногие из вас осознают, через что мы проходим, просто для того, чтобы подготовиться. Чтобы устроить для вас шоу.

Так что, ребята, проявите уважение к бойцам. Каждый раз мы выходим и ставим все на карту для вас», – сказал Усман.

Усман: «Лондон, у вас отличный чемпион»