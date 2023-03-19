Актер Том Холланд поздравил Леона Эдвардса за кулисами UFC 286

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Том Холланд Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого состоялся титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Представитель Великобритании победил решением большинства судей и защитил титул.

После боя Эдвардс за кулисами турнира встретился с актером Томом Холландом, который поздравил Леона с победой.

Холланд – исполнитель роли Человека-паука в ряде фильмов киновселенной Marvel.

Эдвардс – о победе над Усманом: «Самый тяжелый бой в карьере, отдаю должное Камару»

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1 комментарий

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Dezex
Питер Паркер пришел сделать снимки чемпиона в полусреднем весе UFC для Дэйли Бьюгл
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