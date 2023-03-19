Актер Том Холланд поздравил Леона Эдвардса за кулисами UFC 286
В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого состоялся титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
Представитель Великобритании победил решением большинства судей и защитил титул.
После боя Эдвардс за кулисами турнира встретился с актером Томом Холландом, который поздравил Леона с победой.
Холланд – исполнитель роли Человека-паука в ряде фильмов киновселенной Marvel.
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