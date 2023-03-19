Актер Том Холланд поздравил Леона Эдвардса за кулисами UFC 286

В Лондоне завершился турнир 286, в главном событии которого состоялся титульный бой в полусреднем весе между и .

Представитель Великобритании победил решением большинства судей и защитил титул.

После боя Эдвардс за кулисами турнира встретился с актером Томом Холландом, который поздравил Леона с победой.

Холланд – исполнитель роли Человека-паука в ряде фильмов киновселенной Marvel.

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