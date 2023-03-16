Шавкат Рахмонов о Ковингтоне: «Я слышал, что Колби в жизни нормальный человек»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов прокомментировал возможный бой с Колби Ковингтоном.

«UFC – это шоу, посмотрим, кто что скажет. Но я слышал, что Колби в жизни нормальный человек, просто он разыгрывает такое, потому что UFC больше платит, если ты говоришь громкие слова и хорошо дерешься. 

Может ли следующий бой стать чемпионским? Конкуренция в моем весе большая. На чемпионский бой я, наверное, выйду через один поединок. Если дадут в ближайшее время, я, конечно, готов, но, скорее всего, это будет через бой. Следующий бой, вероятно, пройдет в конце лета или в начале осени», – сказал Рахмонов.  

После победного боя на UFC 285 против Джеффа Нила Рахмонов вызвал Ковингтона на бой.

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий