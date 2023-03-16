Шавкат Рахмонов о Ковингтоне: «Я слышал, что Колби в жизни нормальный человек»

Шавкат Рахмонов прокомментировал возможный бой с Колби Ковингтоном.

«UFC – это шоу, посмотрим, кто что скажет. Но я слышал, что Колби в жизни нормальный человек, просто он разыгрывает такое, потому что UFC больше платит, если ты говоришь громкие слова и хорошо дерешься.

Может ли следующий бой стать чемпионским? Конкуренция в моем весе большая. На чемпионский бой я, наверное, выйду через один поединок. Если дадут в ближайшее время, я, конечно, готов, но, скорее всего, это будет через бой. Следующий бой, вероятно, пройдет в конце лета или в начале осени», – сказал Рахмонов.

После победного боя на UFC 285 против Джеффа Нила Рахмонов вызвал Ковингтона на бой.

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