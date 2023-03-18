Бетербиев – о канадском паспорте: «Если бы не получил гражданство, меня бы проводили»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев заявил, что принял гражданство Канады для продолжения профессиональной карьеры.

«Я не принял его, а, как сказать правильно... Когда начались эти события, мне, наверное, повезло. Как раз подошло время, когда я смог получить гражданство.

Думаю, если бы я не получил гражданство, меня бы просто аккуратно проводили. Просто остановили бы, и дальше пошло бы.

Более чем уверен, что так и было бы. Я потом связался с нашим руководством, с Федерацией бокса, со всеми связался.

Вроде мне сказали: «Делай так, как тебе нужно, как тебе лучше». Там не было варианта лучше или не лучше. Надо было что-то делать», – сказал Бетербиев.

Артур Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию. А вот дети – не знаю»

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4 комментария

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avcgloronalduMU
смешные у него отмазки
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⚽️Juve⚽️
Ответ EAstman
Так что ты там делаешь черт если тебе там не нравиться? Не нравиться паспорт, гражданство , страна и т д. Проявить уважение это не про него, это ясно. Но так какого черта ты « терпишь» ? Или все таки прогнулся ? Бросил «родину» свою получается?
А он причём ? Он эту кашу заварил ? Кто это устроил своим детям такие же гражданства сделали , все правильно он делает , надо крутится как можешь в данных обстоятельствах . Если самые главные лица страны продались западу , что не для кого не секрет . Почему кто то должен страдать ?
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EAstman
Так что ты там делаешь черт если тебе там не нравиться? Не нравиться паспорт, гражданство , страна и т д. Проявить уважение это не про него, это ясно. Но так какого черта ты « терпишь» ? Или все таки прогнулся ? Бросил «родину» свою получается?
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JuVero
Битер так хочет усидеть на двух стульях. Вроде и не хотел гражданство, все-таки враги России, но пришлось бедняге, после окончания карьеры обязательно вернется. Если правительство наше не поменяется, конечно)))
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