Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев заявил, что принял гражданство Канады для продолжения профессиональной карьеры.

«Я не принял его, а, как сказать правильно... Когда начались эти события, мне, наверное, повезло. Как раз подошло время, когда я смог получить гражданство.

Думаю, если бы я не получил гражданство, меня бы просто аккуратно проводили. Просто остановили бы, и дальше пошло бы.

Более чем уверен, что так и было бы. Я потом связался с нашим руководством, с Федерацией бокса, со всеми связался.

Вроде мне сказали: «Делай так, как тебе нужно, как тебе лучше». Там не было варианта лучше или не лучше. Надо было что-то делать», – сказал Бетербиев.

Артур Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию. А вот дети – не знаю»

Бетербиев – про бой с Биволом: «Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату...»