Артур Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию. А вот дети – не знаю»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал о жизни в Канаде.

– В Канаде тебе нравится? Твоя семья полностью интегрирована? Дети в местной школе учатся?

– Да. У меня и мама там. Я – младший в семье, с младшим у нас живет мама. Я – счастливчик (улыбается). Мы живем дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома.

На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь [в России]. А вот дети – не знаю, как они.

– Сколько их у тебя?

– Четверо.

– Красавец!

– По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет.

– У них может быть другой выбор.

– Я к чему это все: когда был в любителях, я жил в Москве, в Магнитогорске, в Каспийске. Мое географическое положение менялось. К переезду в Канаду я отношусь так же. Я чисто из-за бокса попал в эту страну. Поначалу у меня была промоутерская компания в Монреале.

Сейчас у меня работодатель – американец, Боб Арум, Top Rank, но я продолжаю тренироваться в Монреале, потому что вся моя команда там. Я не могу покидать Монреаль, потому что карьера до сих пор идет.

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