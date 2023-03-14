Артур Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию. А вот дети – не знаю»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о жизни в Канаде.

– В Канаде тебе нравится? Твоя семья полностью интегрирована? Дети в местной школе учатся?

– Да. У меня и мама там. Я – младший в семье, с младшим у нас живет мама. Я – счастливчик (улыбается). Мы живем дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома.

На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь [в России]. А вот дети – не знаю, как они.

– Сколько их у тебя?

– Четверо.

– Красавец!

– По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет.

– У них может быть другой выбор.

– Я к чему это все: когда был в любителях, я жил в Москве, в Магнитогорске, в Каспийске. Мое географическое положение менялось. К переезду в Канаду я отношусь так же. Я чисто из-за бокса попал в эту страну. Поначалу у меня была промоутерская компания в Монреале.

Сейчас у меня работодатель – американец, Боб Арум, Top Rank, но я продолжаю тренироваться в Монреале, потому что вся моя команда там. Я не могу покидать Монреаль, потому что карьера до сих пор идет.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию

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22 комментария

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VictorVallecano
Ответ Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
Давайте будем снисходительны к тому, кто профессионально получает по башке.
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Конь Пальто
Хотел бы вернуться, но не вернусь, дон
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Demon69
Когда слушаешь эту ересь-уши заворачиваются..В Канаде один из самых высоких уровней жизни по всем показателям.То что будет в России в ближайшие годы,кто то может дать прогноз?Нет..Перевез всех туда..Куда он вернётся?Зачем это вкидывать.....
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Злобный Конь
Он не знает возраста своих детей ?!
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Marky777
Ответ Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
"По-моему" это ответ на красавец. Никто не заметил лол
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Заборостроитель
Пусть приезжают, за Уралом 12 млн человек, места хватит всем.
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Nottingham Forecast
Ответ Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
Количество помнит - уже норм
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tyuiop tyuiop
Ответ Фан Рубина
А детей надо спасти от режима семейки Трюдо.
та там у половины депутатов дети в заложниках (((
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Сулаквелидзе
Кучера:
- Америка - говно
- где родился твой ребенок?
- в Америке
- у него американский паспорт?
- да, глупо было бы его не сделать.
+14
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tyuiop tyuiop
ахах, дошло что в Канаде депутатом не стать,
а в России такие подходят, которые не могут запомнить сколько детям лет
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Фан Рубина
А детей надо спасти от режима семейки Трюдо.
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sfrrrR
Ответ Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
Хорошо что ещё не сказал: "по-моему, четверо..."
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Аа Еее
Ответ Atsuktuvas
"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице".
)))))
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Аа Еее
Ответ Jhon Jhon
Подготавливает почву в случа обсера)
он уже всего достиг,че ему терять.
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-4
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Atsuktuvas
"Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице".
+52
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dreamstep
В Канаде если есть своя недвижимость, обратно возвращаться скажем так большие вопросы зачем. Да и если станет тренером, США рядом. Ну это я рассуждаю как диванный аналитик, а как человеку лучше он сам знает )
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sanek maloi
Если он там в Канаде обжился, сомневаюсь, что в Россию с семьёй вернётся 😁
+7
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Daishi
Ответ Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
Как в классике. "У меня двое детей! Мальчик и......*пауза с размышлениями* ..... еще один мальчик!"

))
+7
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Maxim Vasnechov
А кто бы не хотел. Если бы разумеется уровень жизни в РФ был бы как в Канаде.
А так, где по деньгам выгодней будет жить.
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Jhon Jhon
Подготавливает почву в случа обсера)
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Алексей Толстюк
“По-моему, 12, 10, 9 и 5 лет” Серьезный батя походу
+45
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No Fear
Для местных клоунов ты являешься канадцем, не надо заливать тут им
+1
-5
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