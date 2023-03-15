Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев в следующем бое встретится с британцем Каллумом Смитом.

Бой был санкционирован WBC. Представители боксеров должны договориться об условиях проведения поединка до 11 апреля, иначе будут назначены промоутерские торги.

Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда, оформив 19 нокаут в профессиональной карьере. Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, проиграв только Саулю Альваресу.

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8 комментариев

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Фифа Алекс
Ответ askarik1992
Смит шпала вообще то по габаритам как усик да м гоняет много
я не о росте,просто на фоне бетера!
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askarik1992
Мисматч Смит слабее ярда да и удара нет
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askarik1992
Ответ Фифа Алекс
мелковат Смит на фоне канадца!
Смит шпала вообще то по габаритам как усик да м гоняет много
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askarik1992
Вроде там переговоры шли ща абсолюта и вот тебе на снова мешка подсовывают бтру... Шпала Смит не заслуживает вообще боя за титул... Его коротышка Канело отоварил в 76 и райдер победил... Короче не увидим мы бой за абсолюта очень печальная ситуация
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Фифа Алекс
мелковат Смит на фоне канадца!
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Said Saidov
Ответ Спартак Уокер
Вот это интересный поединок
Да ну, все ждут бой с Биволом.
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armageddon123456
Ответ Спартак Уокер
Вот это интересный поединок
Ничего интересного. Ляжет Смит
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Спартак Уокер
Вот это интересный поединок
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