Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе в следующем бое встретится с британцем Каллумом Смитом.

Бой был санкционирован WBC. Представители боксеров должны договориться об условиях проведения поединка до 11 апреля, иначе будут назначены промоутерские торги.

Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда, оформив 19 нокаут в профессиональной карьере. Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, проиграв только Саулю Альваресу.

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