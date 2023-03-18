Дацик хочет драться с Харитоновым: «По-любому будет нокаут: либо Серега бы упал, либо я бы рухнул»
Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что хочет бой против Сергея Харитонова. Дацик открыт к поединку по правилам бокса, кикбоксинга или ММА.
«Поединок реален. Харитонов говорил, что наберет форму и готов. Особенно после того, как я постелил Сашу Емельяненко. Бой был бы прикольным. Мы тяжи, удар есть, бегать не любим.
В общем, рубанулись бы мы красиво и бой был бы недлинным – либо я бы Сереге попал, и он упал, либо Сережа мне всадил, и я бы рухнул. По любому в этой зарубе будет нокаут. Даже думаю, в первом раунде», – сказал Дацик.
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