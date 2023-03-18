Дацик – о бое с Мондрагоном: «Сделаю из него дрова глухим нокаутом»

Российский боец-тяжеловес рассказал об ожиданиях от поединка по правилам кикбоксинга против Жеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса. Бой состоится 25 марта в Самаре.

«Пошлю его в глубокий нокаут. Как на улице — сделаю из него дрова. Глухим жестким нокаутом.

А как еще побеждать? Точно до решения судей постараюсь не доводить, чтобы никто не обокрал», – сказал Дацик.

«Бойцовский клуб» на MTV – треш-шоу, где звезды дрались бесплатно: Горшок выходил на ринг с ломкой, а Дацик выкидывал рефери за канаты