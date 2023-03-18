Дацик – о бое с Мондрагоном: «Сделаю из него дрова глухим нокаутом»
Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал об ожиданиях от поединка по правилам кикбоксинга против Жеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса. Бой состоится 25 марта в Самаре.
«Пошлю его в глубокий нокаут. Как на улице — сделаю из него дрова. Глухим жестким нокаутом.
А как еще побеждать? Точно до решения судей постараюсь не доводить, чтобы никто не обокрал», – сказал Дацик.
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