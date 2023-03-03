Монсон – про отказ стран от участия в ЧМ-2023: «Где были санкции, когда США проводили операции в Ливии, Ираке?»

Теги IBA чемпионат мира Джефф Монсон Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал решение Международной ассоциация бокса (IBA) открыть дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют турниры из-за участия спортсменов из России и Беларуси.

«Полностью поддерживаю решение IBA.

В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события.

Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке. Где были санкции тогда? Их не было! США делали все, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать ее с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», – сказал Монсон.

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14 комментариев

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Mohnatiy
"Вы не понимаете, это другое"
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MaxBridge
Как вы задолбали. Там тоже под 200 тыс человек погибло? Ну так закрой рот
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Maxim Vasnechov
Афганистан, Сирию и Югославию забыл. Товарищи политруки, пишите господину Монсону следующий раз на бумажке, большими буквами, что бы не забывал методичку!
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