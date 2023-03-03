Монсон – про отказ стран от участия в ЧМ-2023: «Где были санкции, когда США проводили операции в Ливии, Ираке?»

Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал решение Международной ассоциация бокса (IBA) открыть дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют турниры из-за участия спортсменов из России и Беларуси.

«Полностью поддерживаю решение IBA.

В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события.

Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке. Где были санкции тогда? Их не было! США делали все, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать ее с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», – сказал Монсон.

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину