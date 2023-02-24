Украина бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за участия России

Теги сборная России по боксу IBA сборная Украины бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса Украины отказалась от выступления в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года из-за решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить на турнир боксеров из России и Беларуси.

«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», – цитирует вице-президента Федерации бокса Украины Олега Ильченко ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Спорт».

Совет директоров IBA, возглавляемый Умаром Кремлевым, проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, и призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Кто шарит за ситуацию в боксе, есть вопрос: вижу по новостям, что всё больше сборных по боксу бойкотируют чемпионаты под эгидой IBA.
Есть ли вариант, что просто с скором времени создадут альтернативную федерацию любительского бокса, чтобы таким образом соревноваться дальше (позвав всё другие страны, но не позвав Россию)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v2xvhymqmr
Политика и спорт в наши дни Синонимы…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Так бы во всех видах спорта, было бы правильнее.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий