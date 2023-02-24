Украина бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за участия России

Федерация бокса Украины отказалась от выступления в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года из-за решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить на турнир боксеров из России и Беларуси.

«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», – цитирует вице-президента Федерации бокса Украины Олега Ильченко ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Спорт».

Совет директоров , возглавляемый , проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, и призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

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