«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу». UFC анонсировал турнир в стиле обложки «Битлз»

UFC опубликовал постер 286-го номерного турнира, который пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.

«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу на UFC 286», – написано под публикацией постера в стиле обложки британской группы «Битлз».

Главным событием турнира станет реванш и . В соглавном поединке подерутся и .

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне