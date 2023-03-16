«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу». UFC анонсировал турнир в стиле обложки «Битлз»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Рафаэль Физиев Усман - Эдвардс UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал постер 286-го номерного турнира, который пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.

«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу на UFC 286», – написано под публикацией постера в стиле обложки британской группы «Битлз».

Главным событием турнира станет реванш Леона Эдвардса и Камару Усмана. В соглавном поединке подерутся Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи.

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
физиев гэтжи жалко что всего три раунда будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
За Рафу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanek1411
Ого, неужели что-то необычное от UFC, а не стандартный постер с двумя серьёзными рожами друг напротив друга.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scauser_95
Ответ Kanan Jarrus
сложно представить более топовый турнир, грех не купить трансляцию
Дана мы тебя узнали
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
сложно представить более топовый турнир, грех не купить трансляцию
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
Креативно!) ждем теперь такого же интересного турнира)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий