«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу». UFC анонсировал турнир в стиле обложки «Битлз»
UFC опубликовал постер 286-го номерного турнира, который пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.
«Великолепная четверка готова захватить Лондон в эту субботу на UFC 286», – написано под публикацией постера в стиле обложки британской группы «Битлз».
Главным событием турнира станет реванш Леона Эдвардса и Камару Усмана. В соглавном поединке подерутся Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи.
Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне
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