Джастин Гейджи: «Поединок с Физиевым точно станет лучшим боем года»

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от поединка с .

«Он очень яркий парень, а я один из самых зрелищных бойцов, когда-либо выходивших в октагон. Этот поединок точно станет лучшим боем года.

Физиев молод, голоден. Напоминает мне самого себя. Не терпится спустить его с небес на землю. Я готов затащить его в темные, глубокие воды и утопить там», – сказал Гейджи.

Бой Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева пройдет 18 марта на UFC 286.

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