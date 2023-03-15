Джастин Гейджи: «Поединок с Физиевым точно станет лучшим боем года»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от поединка с Рафаэлем Физиевым.

«Он очень яркий парень, а я один из самых зрелищных бойцов, когда-либо выходивших в октагон. Этот поединок точно станет лучшим боем года.

Физиев молод, голоден. Напоминает мне самого себя. Не терпится спустить его с небес на землю. Я готов затащить его в темные, глубокие воды и утопить там», – сказал Гейджи.

Бой Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева пройдет 18 марта на UFC 286.

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3 комментария

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jwbmwbqvih
По вывеске точней и не скажешь. Главное что б как у Гана с Нганну не было.
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Kanan Jarrus
самый ожидаемый бой года для меня
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Алексей Александрович
Жаль только никто его не увидит. Кому нужны бои такого клоуна как ты.
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