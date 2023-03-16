Джастин Гейджи: «Я самый захватывающий боец, который когда-либо выходил в октагон в истории нашего спорта»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи назвал себя самым захватывающим бойцом ММА.

«Я самый захватывающий боец, который когда-либо выходил в октагон в истории нашего спорта. Конечно, я горжусь этим… Не только я верю в это, но и вы. Я скроен из этой ткани, как говорится.

Если Физиев продолжит в том же духе, он довольно скоро окажется на том же уровне. Но самые захватывающие бойцы на моей памяти – это Андерсон Сильва и Джон Джонс», – сказал Гейджи.

В ночь на 19 марта Гейджи подерется с на 286 в Лондоне.

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