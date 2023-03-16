Джастин Гейджи: «Я самый захватывающий боец, который когда-либо выходил в октагон в истории нашего спорта»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи назвал себя самым захватывающим бойцом ММА.

«Я самый захватывающий боец, который когда-либо выходил в октагон в истории нашего спорта. Конечно, я горжусь этим… Не только я верю в это, но и вы. Я скроен из этой ткани, как говорится.

Если Физиев продолжит в том же духе, он довольно скоро окажется на том же уровне. Но самые захватывающие бойцы на моей памяти – это Андерсон Сильва и Джон Джонс», – сказал Гейджи.

В ночь на 19 марта Гейджи подерется с Рафаэлем Физиевым на UFC 286 в Лондоне.

Джастин Гейджи: «Поединок с Физиевым точно станет лучшим боем года»

Физиев – о слабых сторонах Махачева: «Он неуверенно бьет затяжные серии»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Ответ Los Galácticos
Уважал Гейджи до боя против Хабиба, думал реально опасен, но в том поединке он просто обосрался по полной и сам запрыгнул в болевой. После того позора больше не воспринимаю его серьезно.
Я никогда не воспринимал Джастина как бойца чемпионского уровня, слишком много авантюризма в его боях. Гатти из мира ММА.
А с Хабибом они просто на разных уровнях , это было очевидно ещё до их боя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Диего Санчез : подержи мое пиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DRCH
Голову вообще пацану отбили )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ Los Galácticos
Уважал Гейджи до боя против Хабиба, думал реально опасен, но в том поединке он просто обосрался по полной и сам запрыгнул в болевой. После того позора больше не воспринимаю его серьезно.
Да он сдулся после первого раунда, так как видел что хорошо попадает и руками и ногами (звуки хорошо слышно было), но тому вообще пофиг было, просто пёр на него.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Уважал Гейджи до боя против Хабиба, думал реально опасен, но в том поединке он просто обосрался по полной и сам запрыгнул в болевой. После того позора больше не воспринимаю его серьезно.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
самый опасный соперник в карьере физиева
пробитый рда не в счет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий