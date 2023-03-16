Леон Эдвардс: «Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286»

Чемпион UFC в полусреднем весе уверен, что завершит карьеру после их реванша.

«Наши менталитеты на разных уровнях. Чувствую, что он на пути к завершению карьеры, и я собираюсь открыть ему дверь – открыть Камару еще один путь, чтобы он мог следовать своим мечтам.

В прошлом поединке он исследовал кое-что неизвестное для него. Теперь у него появится возможность узнать кое-что новое. Уйдет в отставку или нет, это его проблемы», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.

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