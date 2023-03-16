Леон Эдвардс: «Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс уверен, что Камару Усман завершит карьеру после их реванша.
«Наши менталитеты на разных уровнях. Чувствую, что он на пути к завершению карьеры, и я собираюсь открыть ему дверь – открыть Камару еще один путь, чтобы он мог следовать своим мечтам.
В прошлом поединке он исследовал кое-что неизвестное для него. Теперь у него появится возможность узнать кое-что новое. Уйдет в отставку или нет, это его проблемы», – сказал Эдвардс.
Бой Эдвардса и Усмана пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.
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Добивание в лучших традициях Нганну и на этом про Усмана можно было бы забыть
Усман как ударник слабее поэтому и искал спасение в борьбе в стойке Леон лучше
Усман до того легко по ходу боя себя чувствовал, что в конце перестал Леона всерьез воспринимать.
Вообще, напрягают эти незамедлительные реванши. Это и плюс то, что ТОП-10 строго между собой дерутся, сильно сковывает турнирную составляющую
Усман вообще должен быть благодарен Леону , что тот не стал его добивать
эдвардс - середняк, чуть сильнее колбы. просто повезло в первом бою. за черного властелина усмана!