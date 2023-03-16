Леон Эдвардс: «Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс уверен, что Камару Усман завершит карьеру после их реванша.

«Наши менталитеты на разных уровнях. Чувствую, что он на пути к завершению карьеры, и я собираюсь открыть ему дверь – открыть Камару еще один путь, чтобы он мог следовать своим мечтам.

В прошлом поединке он исследовал кое-что неизвестное для него. Теперь у него появится возможность узнать кое-что новое. Уйдет в отставку или нет, это его проблемы», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана пройдет в ночь на 19 марта в Лондоне.

Эдвардс – про реванш с Усманом: «Не могу представить, как он выходит и побеждает меня в Великобритании»

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне

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9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Даже второе поражение подряд не приблизит его к завершению карьеры. Он 100% вернёт себе пояс, не в этом бою но такое точно произойдёт.
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zzzeeerrrooo
Ответ Kanan Jarrus
🤦🏼‍♀️ да-да эдвардс избивал усмана весь бой, так что нигериец начал рыдать прямо в октагоне. эдвардс сжалился, великодушно вырубив за минуту до конца боя.
А что делал Усман весь бой ?
Добивание в лучших традициях Нганну и на этом про Усмана можно было бы забыть
Усман как ударник слабее поэтому и искал спасение в борьбе в стойке Леон лучше
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Kanan Jarrus
Ответ zzzeeerrrooo
Уже видели как он его унизил , потом сам звёзды считал Усман вообще должен быть благодарен Леону , что тот не стал его добивать
🤦🏼‍♀️ да-да эдвардс избивал усмана весь бой, так что нигериец начал рыдать прямо в октагоне. эдвардс сжалился, великодушно вырубив за минуту до конца боя.
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Дмитрий Терзи
Эдвардсу дико повезло в прошлый раз.
Усман до того легко по ходу боя себя чувствовал, что в конце перестал Леона всерьез воспринимать.
Вообще, напрягают эти незамедлительные реванши. Это и плюс то, что ТОП-10 строго между собой дерутся, сильно сковывает турнирную составляющую
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Johnny Walker
Усмана снова вырубят наглухо.
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zzzeeerrrooo
Ответ Kanan Jarrus
усман унизительно унизит эдвардса эдвардс - середняк, чуть сильнее колбы. просто повезло в первом бою. за черного властелина усмана!
Уже видели как он его унизил , потом сам звёзды считал
Усман вообще должен быть благодарен Леону , что тот не стал его добивать
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матлю
Много болтаеш Леон.
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Kanan Jarrus
усман унизительно унизит эдвардса
эдвардс - середняк, чуть сильнее колбы. просто повезло в первом бою. за черного властелина усмана!
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Elkorazon01
Усман вернет пояс!
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