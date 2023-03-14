Эдвардс – про реванш с Усманом: «Не могу представить, как он выходит и побеждает меня в Великобритании»

Теги полусредний вес UFC MMA Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от реванша с Камару Усманом.

«Нокаут влияет на всех по-разному. Сколько Камару сейчас, 35-36 лет? Выйти из нокаута и драться с тем же парнем, который тебя нокаутировал? Давайте посмотрим, какие выводы он сделал.

Это будет его первый настоящий бой на чьем-то заднем дворе. Этот турнир пройдет в моем родном городе. Я никогда не проигрывал в Великобритании. Использую толпу как энергию. Не могу представить, как он выходит и побеждает меня», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне

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3 комментария

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Isa Babaev
Ответ Abid_88
Все по делу говорит ,но, мне кажется Усман фаворит и в этом бою. Эдвардс уже прыгнул выше головы.
А Усман свой пик прошел и после того нокаута постарел на лет 5
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Abid_88
Все по делу говорит ,но, мне кажется Усман фаворит и в этом бою.
Эдвардс уже прыгнул выше головы.
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Ussaev M
вот увидишь. не много осталось
+2
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+2
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