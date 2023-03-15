Конор: «Хочу провести еще 100 поединков»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.

«Хочу провести еще 100 поединков. Я работаю над стабильностью.

В последние несколько лет у меня были с этим проблемы – то дрался, то снова оставался без боев. В моей карьере было слишком много перерывов из-за травм, политики промоушенов.

Такое бывает, это план Божий. Но я очень хочу провести длинную серию боев. Меня ожидает много великолепных поединков, и я рад каждому из них», – сказал Макгрегор.

Конор выступает в UFC с 2013 года. За 10 лет он провел 14 боев.

Конор и Чендлер подрались во время съемок TUF (Эми Каплан)

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15 комментариев

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Александр Шашков
Хоти, летишь от Чендлера и проведёшь ещё 99 боев уже с девушками
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Alex1104
Ответ Tuman Is
и то не факт)
В баре народ простой, могут и отметелить в последний раз.
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Sergey Kuznetsov
поверю в 100 конф с трештоками
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Плеймейкер87
Конор как и Давидыч сильно преувеличивает свои возможности))
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Kanan Jarrus
если только засчитывать битвы с пожилыми людьми в баре
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Денис Т.
100 боев? Короче Коннор хочет умереть.
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sanek maloi
Конор по пьяни что-ли троллирует)))
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Tuman Is
Ответ Abid_88
100 боев он сможет провести только в баре
и то не факт)
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Streetbor
за 5лет провел 4 боя. С боя с Хабибом у него 3 встречи, а у Хабиба потом 2 выхода на ринг, так второй уже завершил. А этот как невеста на выданье, больше разговоров..
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askarik1992
Клоун фрик
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Eliza77
Пьяный бред … даже у Александра Емельяненко столько нет )
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градус ненависти
По правилам литрбола разве что
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Олег Акимов
Ему было бы неплохо дать бой алкоголизму
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Aram Ambarsumyan
Если убрать 2 нолика то я поверю!
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Abid_88
100 боев он сможет провести только в баре
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