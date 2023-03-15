Конор: «Хочу провести еще 100 поединков»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.
«Хочу провести еще 100 поединков. Я работаю над стабильностью.
В последние несколько лет у меня были с этим проблемы – то дрался, то снова оставался без боев. В моей карьере было слишком много перерывов из-за травм, политики промоушенов.
Такое бывает, это план Божий. Но я очень хочу провести длинную серию боев. Меня ожидает много великолепных поединков, и я рад каждому из них», – сказал Макгрегор.
Конор выступает в UFC с 2013 года. За 10 лет он провел 14 боев.
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